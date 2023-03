Tinderbox afslører første navn til den elektroniske scene

Armin van Buuren har været kåret til verdens bedste DJ hele fem gange, og cirka det dobbelte af Danmarks befolkningstal lytter hver måned til van Buurens musik på Spotify, hvor sange som ”Blah Blah Blah”, ”This Is What It Feels Like” og ”Great Spirit” i skrivende stund sammenlagt er streamet mere end 830 millioner gange.



Den hollandske kunstner blev i 2013 den blot anden EDM-artist til at spille i New Yorks Madison Square Garden, og solgte året efter svimlende 500.000 billetter til sin ’Armin Only’ verdensturné.