Tinderbox viser Danmarks kamp mod Tyskland

Danmarks EM-kamp mod Tyskland lørdag bliver vist på Tinderbox.

Det har festivalen offentliggjort på sin Facebook onsdag eftermiddag.

Det var ellers ikke meningen, at festivalgæsterne kunne få lov at se kampen på storskærm, fordi TV 2, der har rettighederne til slutrunden, havde lavet regler mod kommerciel visning af kampene for mere end 200 mennesker.

Regler de onsdag besluttede at lempe.

Kampen spilles lørdag klokken 21.00, og skal man se den på festivalen er det i område, der hedder Groovebox. Et område der ifølge festivaldirektør, Brian Nielsen, har plads til 2.000 mennesker. Det siger han til P4 Fyn.

I samme omgang fortæller han, at de regner med 50.000 mennesker på pladsen den lørdag, men at de lover god dækning, så kampen også kan streames fra telefonen.