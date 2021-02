Tirsdag begynder med rød sol over Fyn - her er forklaringen

Måske nåede du at få et glimt af en rød solnedgang mandag aften. Hvis ikke har du chancen for at se en solopgang i rødlige og orange farver tirsdag morgen.

Årsagen skyldes, at der sammen med den varme luft, der er blæst nordpå fra Saraha, og som giver os de forårslune temperaturer midt i februar, også er fulgt en masse bittesmå sandkorn med.

Sandkornene er med til at fremhæve de varme farver i Solen, og det betyder, at man kan se en lidt ekstra rød-orange solopgang.

Regnvejrsformiddag

Derudover er sandkornene også skyld i, at morgenen bliver en smule diset.

Følelsen af dis varer ved ud på formiddagen, hvor regulære byger driver ind over land.

Der er dog blot tale om kortvarige byger og ud på eftermiddagen er der igen chance for både tørvejr og solskin.

Temperaturerne vil i løbet af dagen nå omkring 11 grader. Det er forsat meget varmt for årstiden, og de høje temperaturer fortsætter ugen ud.