Tirsdag begynder tåget: Flot men kold dag i vente

Der kan være tåget mange steder på Fyn tirsdag morgen.

Når temperaturen falder efter solnedgang, og der samtidig er en opklaring, er der ingen skyer til at holde på varmen fra jordoverfladen. Det betyder at minusgraderne i nat og svage vindforhold giver gode betingelser for, at der dannes tåge eller tågebanker.

Tågen ser ud til særligt at kunne lægge sig Fyn henover natten og de tidlige morgentimer.

- Blå himmel med solskin og klart vejr om vinteren giver også ofte nattefrost, og det får vi sikkert også i morgen tidlig, hvor der er temperaturer omkring eller under frysepunktet, siger Peter Tanev, der er vært på TV2 Vejret.

I løbet af formiddagen går der huller i det lave skydække, da vinden blæser skyer og tåge længere mod øst.

- Så vil der især tirsdag eftermiddag være chance for, at vi også kan få lidt solskin og temperaturer, der lige sniger sig op på et par graders varme, siger Peter Tanev.

Det bliver med andre ord en flot dag, men også koldt i løbet af tirsdagen.

Mulighed for sne og slud

Onsdag kommer der en chance for, at der kommer sne og sludbyger op fra syd.

- Det kan også være regn alt efter hvor langt varmen kommer med op, siger Peter Tanev.

Torsdag ligner en tørvejrsdag og fredag og lørdag ser du til at blive med vinterlige byger.

- Efterhånden ser det ud til, at op imod weekenden, at der er koldere luft, der bliver hevet ned, så der bliver frost om dagen og udbredt frost om natten, siger vejrværten.