Tirsdagens coronatal: Minimal nedgang efter stigende smitte på Nordfyn

- Vi ser ind i de nærmeste dage med håb om, at smittetallet falder, men der kan jo ske noget nyt, siger Judith Poulsen, chef for sundhed og rehabilitering i Nordfyns Kommune.

Udbrud blandt unge

Smittetallet begyndte at stige på Nordfyn for en uges tid siden, efter et udbrud blandt kommunens unge. Kommunen har siden fået overblik over situationen, og de 54 smittede, der nu er registreret over de seneste syv dage, skal findes i familierelationer og husstande knyttet til udbruddet.

- Siden 21. maj har der ikke været smitte i gruppen. Nu er smitten koncentreret til nogle familier, hvor der er mange medlemmer, der er smittet, siger Judith Poulsen og tilføjer, at det varer nogle dage, før man kan se et forventet fald i smittetallet.

Det marginale fald forhindrer dog ikke, at Nordfyns Kommune igen er blandt de ti kommuner, som har det højeste testkorrigerede incidenstal.

Også Odense går lidt tilbage i antal smittede over de seneste syv dage. Her er der tirsdag 124 smittede, og det giver et incidenstal på lige over 100.

Smitten stiger i seks kommuner

Til gengæld er smitten steget i seks kommuner; Svendborg, Kerteminde, Nyborg, Assens, Middelfart og Langeland.

Med til historiens hører, at antallet af smittede på Langeland fra mandag til tirsdag er steget fra en enkelt til to smittede de seneste syv dage.