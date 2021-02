Tirsdagens coronatal: Smitten falder på Fyn

Efter en stigning i antallet af smittede er tallene endnu en gang på rette vej.

Det viser tirsdagens opgørelse over smittetallene de seneste syv døgn fra Statens Serum Institut (SSI).

Det største fald i antal af smittede skal findes i Nordfyns Kommune og Middelfart Kommune. Begge kommuner oplever en ændring på over 20 procent. Nordfyns Kommune har i skrivende stund fire smittede. Middelfart har syv smittede.

Læs også Frank er nomineret for livreddende indsats: - Havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle opleve det her

De to kommuner der derimod har det højeste incidenstal, er Nyborg Kommune og Svendborg Kommune. Nyborg topper listen med et incidenstal på 128,3. Svendborg har et incidenstal på 89,4. Begge kommuner har i dagens tal et fald i antal af smittede.

De to kommuner med færreste smittede er Langeland og Ærø. Langeland har blot tre smittede, hvor Ærø fortsætter sin smittefrie-tilværelse med nul smittede på øen.

Kommune smittede i dag på 7 dage smittede i går på syv dage Forskel Odense 91 106 -15 Nordfyns 4 5 -1 Svendborg 52 57 -5 Kerteminde 6 7 -1 Langeland 3 3 0 Nyborg 41 43 -2 Assens 27 27 0 Middelfart 7 9 -2 Faaborg-Midtfyn 41 43 -2 Ærø 0 0 0 Total 272 300

Vaccinationer fortsætter på livet løs

Der er fald eller stilstand i samtlige af de fynske kommuner, og kommunerne har også det tilfælles, at vaccinationerne går fremad.

13.501 personer er færdigvaccineret på Fyn.

Specielt i Svendborg Kommune er man flittige med nålen. I den sydfynske kommune er 4,28 procent af befolkningen færdigvaccineret. Det svarer til 2.500 personer lige ud.

Kommune Incidens tirsdag Incidens mandag Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 45,5 51,9 -12,3 5427 2,64 Nordfyns 13,5 16,9 -20,1 629 2,13 Svendborg 89,4 97,9 -8,7 2500 4,28 Kerteminde 25,3 29,5 -14,2 586 2,03 Langeland 24,1 24,1 0,0 407 3,30 Nyborg 128,3 134,5 -4,6 712 2,23 Assens 65,9 65,9 0,0 898 2,20 Middelfart 18 23,2 -22,4 915 2,34 Faaborg-Midtfyn 79,7 83,5 -4,6 1236 2,40 Ærø 0 0 0,0 191 3,21 Total 13501 2,70

Det seneste døgn er 366 personer på landsplan testet positive for coronavirus.

De 366 positive tilfældet det seneste døgn er baseret på 84.682 prøver, og dermed er positivprocenten 0,43.