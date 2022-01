Tirsdagens coronatal: Smitten stiger i alle kommuner

Landsrekord

På landsplan er der også smitterekord med 33.493 smittede. Smittetilfældene er fundet i 193.130 PCR-prøver i alt. Det betyder, at andelen af positive prøver udgør 17,3 procent. Det er den højeste andel for et døgn for hele epidemien.

Til gengæld falder antallet af patienter på landsplan, der er indlagt på intensivafdelingerne på grund af eller med corona, lige som der også er færre i respirator.



I alt er 810 personer indlagt med corona. Herunder er nogen indlagt på grund af deres coronasmitte, mens andre er indlagt af andre årsager.