Tirsdagens coronatal: Smitten stiger igen flere steder på Fyn

Der er i løbet af det seneste døgn sket en mindre stigning i antallet af smittede i flere fynske kommuner. Det viser tirsdagens opgørelse over smittetal fra Statens Serum Institut.

Læs også Inspireret af Vollsmose: Nu forsøger Esbjerg på samme måde at stoppe smitte

Det gælder kommunerne Odense, Nordfyn, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Middelfart, der alle har stigninger i incidenstallet.

I Nyborg, der har Fyns højeste incidenstal for en kommune, er der til gengæld sket et fald i antallet af smittede. Incidentallet ligger dog fortsat over 100.

Kommune Incidens 16.03 Incidens 15.03 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 90,6 82,2 10,2 8465 4,11 Nordfyns 84,4 64,2 31,5 1080 3,65 Svendborg 25,8 18,9 36,5 3550 6,08 Kerteminde 67,4 46,3 45,6 1045 4,38 Langeland 32,1 32,1 0,0 634 5,13 Nyborg 100,1 122 -18,0 1192 3,73 Assens 22 24,4 -9,8 1574 3,86 Middelfart 30,9 25,8 19,8 1953 5,00 Faaborg-Midtfyn 60,2 56,3 6,9 2094 4,06 Ærø 0 0 0,0 308 5,17 Total 21895 4,39

Derfor er incidentstal vigtige

Incidenstallene er vigtige indikatorer på, hvor udbredt smitten er, og de kan få stor betydning for, hvilke dele af landet der får lov til at genåbne først.

Har en kommune eller en bydel incidenstal på over 100, er der større risiko for, at den fortsat skal være lukket ned, selv om resten af samfundet kan genåbne.

Odense har øens næsthøjeste incidenstal, og selv om smitten stiger i Odense, er kommunen fortsat under grænsen på 100. I bydelen Vollsmose ligger incidenstallet dog på 448,4.

Kommune smittede i dag på syv dage smittede i går på syv dage Forskel Odense 185 169 16 Nordfyns 25 19 6 Svendborg 15 11 4 Kerteminde 16 11 5 Langeland 4 4 0 Nyborg 32 39 -7 Assens 9 10 -1 Middelfart 12 10 2 Faaborg-Midtfyn 31 29 2 Ærø 0 0 0 Total 329 302

Svendborg fører an på vaccinationer

Det går fremad med antallet af vaccinationer på Fyn. Svendborg har - forholdsmæssigt - vaccineret flest personer. Over seks procent af svendborgenserne har fået begge stik. Middelfart slutter med det seneste døgns vaccinationer sig til Ærø og Langeland og har fået vaccineret fem procent af indbyggerne.

I Nyborg, Odense på Nordfyn - hvor der opleves de højeste incidenstal - er samtidig blandt de kommuner, hvor der er færrest vaccinerede.

Hvad er incidenstal? Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut

På landsplan er der fundet 771 nye smittetilfælde det seneste døgn. Det er det højeste antal i fem dage, så det er ikke kun på Fyn, antallet af smittede stiger.

Antallet af indlagte falder til gengæld med fire personer til 207, mens der er sket to dødsfald. Blandt de 207 indlagte er 43 på intensiv, hvilket er tre flere end mandag.