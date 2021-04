Tirsdagens coronatal: Stigning i fem kommuner

Derudover er der højere incidenstal i kommunerne Kerteminde, Nyborg, Assens og Middelfart.

Imens er tallene i de resterende fem kommuner enten stagneret eller har haft et mindre fald.



Det største fald ses i Odense Kommune, der har 12 færre smittede inden for de seneste syv dage.

Dagens smittetal for de fynske kommuner (swipe for at se hele tabellen på mobil)