Tirsdagens coronatal: Trods lille fald kan fynsk sogn ikke åbne endnu

En genåbning kræver enten et incidenstal under 400, færre end 20 smittede eller under to i positivprocent.

Når minimum én af faktorerne ikke har været opfyldt i syv dage, ophæver Assens Kommune nedlukningen den følgende dag.



Ærø Kommune i front

På grund af en teknisk fejl er det tirsdag kun de nye sogne- og vaccinetal, som Statens Serum Institut har sendt ud.

I alt er 50.823 fynboer blevet færdigvaccineret indtil videre. Det svarer til 10,2 procent af indbyggerne.