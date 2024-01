Kommer temperaturen under ti minusgrader, anbefales det ikke at lade dit barn sove ude i barnevognen, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Små børn under et år - og specielt spædbørn under halvt år - er særligt udsatte for kuldepåvirkning.



Mens spædbørn fra fødslen hurtigt reagerer med gråd, hvis de er sultne eller tørstige, er børn op til etårsalderen ikke i stand til at give udtryk for, at de fryser.