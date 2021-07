Tjek tiderne en ekstra gang: Fynbus får nye køreplaner

Når de fynske elever efter sommerferien skal tilbage til folkeskoler og ungdomsuddannelser, er det en god idé, at tjekke en ekstra gang, om bussen nu også kører på det tidspunkt, den plejer.

Fynbus meddeler nemlig, at mange af de ruter, som går til og fra skoler og uddannelsessteder, bliver ændret i august.

Mange steder i planen er det små ændringer, som for eksempel at en morgenbus har afgang fire minutter tidligere end normalt. Andre steder begynder busserne at køre ad nye veje.

- Når vi laver de her små ændringer, så handler det om, at vi bruger gps-data til at se, hvor busserne har kørt, og hvornår de har været de forskellige steder. Så kan vi tilpasse, hvis de har for meget tid et sted og for lidt et andet, siger Mikkel Henriksen, der er kommunikationskonsulent hos Fynbus.