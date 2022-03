To år senere: Fagfolk mener at nedlukning var rigtig

Også Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, mener, at det var rigtigt at lukke ned 11. marts 2020.

Han mener dog også, at Danmark var dårligt forberedt på epidemien.

- Vi var ikke forberedt ordentligt nok, selv om vi vidste, at der måtte komme sådan noget.

- Nu prøver vi at lukke hullet, men vi er stadig ikke der, hvor der offentligt er planer for, hvad vi gør, hvis det her sker igen med et nyt virus, siger han.

Han mener, at der skal forberedes og investeres, så Danmark er bedre rustet, hvis der kommer en ny pandemi.