To efterlyste personer sigtet - gik efter de ældre

Både medier og borgere har ifølge Fyns Politi bidraget til, at det er lykkedes ordensmagten at finde frem til og sigte to mænd i 20'erne for flere tilfælde af bedrageri mod ældre borgere.

I den ene sag er en 22-årig mand fra Københavns Kommune sigtet for 24 tilfælde af databedrageri, mens den anden sag omhandler en 25-årig mand fra Svendborg Kommune, som er sigtet for syv tilfælde af kontaktbedrageri og ti tilfælde af databedrageri, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Begge personer blev henholdsvis 17. og 16. oktober efterlyst med foto, og i begge tilfælde førte efterlysningerne til, at politiet kunne finde frem til de to. Begge sager skal nu færdigefterforskes, inden de skal vurderes af anklagemyndigheden.