To fynske baneryttere udtaget til OL

Baneherrerne har vundet medaljer ved hvert eneste OL siden 2008, og det er også ambitionen at vinde metal i Paris. Derfor har Danmarks Idrætsforbund udtaget et hold på fem herrer til at fortsætte succesen.

Blandt dem er to fynboer. Faaborgenseren Lasse Normann Leth og odenseaneren Rasmus Lund.

- Vi glæder os til at følge det danske banelandshold til OL, fordi de igennem flere år har toppræsteret og overgået sig selv. Den kultur, som landstrænerteamet står for, sætter standarden for, hvordan der skal arbejdes på banelandsholdet, og det er med til at løfte atleterne, eksperterne, forbundet og alle andre omkring holdet, siger Lars Balle Christensen, sportsdirektør i Team Danmark.



Begge fynboer var med til OL i Tokyo i 2021, mens Lasse Normann Leth også var med i 2016 i Rio de Janeiro og 2012 i London. De har begge taget medaljer ved samtlige af deres OL-deltagelser.