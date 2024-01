To massive regnvejr på vej imod Danmark - kan ligne skybrud

Hele to store regnvejr er på vej imod Danmark. Prognosen viser, at det første regnvejr rammer natten til mandag, hvor himlen vil åbne sig over hele landet. Det skriver metrolog metrolog ved TV2 Vejret Jonas Damsbøl.

- Hele landet vil stå op til silende regn mandag morgen. I perioder kan det endda blive meget intenst med skybrudslignende tilstande, skriver han.



Regnen falder i forbindelse med et vejrskifte, hvor det tørre kolde vejr må vige for varmere, men også vådere og mere blæsende vejr. Regnvejret mandag bliver da også ledsaget af kraftig blæst og kan give trafikale problemer.

Derefter rammer et nyt uvejr ifølge prognoserne landet natten til onsdag.

- Kombineret med smeltevand fra den smeltende sne og en i forvejen mættet jord giver det risiko for nye oversvømmelser, skriver Jonas Damsbøl.



Sammenlagt kan der på tværs af landet falde op mellem 20 og 45 millimeter regn til og med onsdag, skriver metrologen.