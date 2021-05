To milliarder til Spodsbjerg-Taars: Venstre vil have bedre mobilitet i trafikken

Tysk forbindelse skal udnyttes

Det er især den 18 kilometer lange tunnel mellem Danmark og Tyskland under Femern Bæltet, som man ifølge Erling Bonnesen skal have in mente - også når det handler om trafikken fra Fyn til Lolland.

- Femernforbindelsen kommer, og det vil være for sent først at sætte de her projekter igang, når den er her, så derfor er det meget vigtigt at få gang i opgraderingen af trafikprojektet, så det står klar samtidig med Femern-forbindelsen, siger Erling Bonnesen.

Hos Venstre ser man det som værende åbenlyst at udnytte det potentiale, der er for blandt andet vækst og turisme fra Femern-forbindelsen.

- Allerede nu oplever man jo som virksomhed, og som borger, at der er kødannelser på vejene over Tåsinge. Det er jo sådan, at på Tåsinge krøller vejene, og derfor kommer der trafikpropper, forklarer Erling Bonnesen.