To millioner smittede på landsplan: På Fyn stiger smitten en lille smule

Det er snart to år siden, at coronavirus blot var noget, der eksisterede i Kina. Men siden 11. marts 2020 har to millioner danskere været smittet med virusset.

På Fyn er statistikken gået fra mellem 100 og 200 ugenligt smittede i september 2021, lige inden restriktionerne ophørte efter anden store nedlukning, til nu at ligge på cirka 25.000 smittede om ugen.