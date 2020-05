Tør, lun og solrig fredag venter

Der er udsigt til endnu en flot forårsdag på Fyn. Fredag byder på tørt og overvejende solrigt vejr, oplyser Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader i løbet af dagen i det fynske område, køligst bliver det ved kyster med pålandsvind.

Vinden vil være svag til jævn, så det vil føles ganske lunt.

Varm pinse

Det gode vejr ser ud til at fortsætte hen over pinsen. I løbet af natten til lørdag vil der være tørt og klart vejr med de laveste temperaturer ned til 6 til 11 grader.

I den forlængede pinseweekend er der mulighed for at komme over de 20 grader, og i næste uge kan Danmark få sin første rigtige sommerdag, når temperaturen efter prognoserne passerer 25 grader.

Det smukke pinsevejr i Danmark skyldes et højtryk i Nordsøen, som breder sig ind over Danmark i disse dage.