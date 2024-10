Mens bladene bliver blæst af træerne i disse dage, er vejret fortsat i den milde ende.

Mandag byder dermed på tørt vejr det meste af dagen, hvor temperaturen kan svinge sig op mellem 13 og 15 grader. Skyerne kommer til at spille hovedrollen på himlen, men der bliver også mulighed for at få solen at se til tider, lyder det fra DMI.

Vinden begynder som jævn, men aftager ud på eftermiddagen til let til frisk fra sydvest.