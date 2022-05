Tør men overskyet torsdag

Hvis du er til solskin og blå himmel, så er det med at nyde morgentimerne torsdag. Her vil solen nemlig få mest plads til at fylde, mens der i løbet af eftermiddagen vil komme flere skyer.

Temperaturen starter omkring fem til seks grader i de tidlige morgentimer. Senere på dagen vil de dog bevæge sig op mod 15 grader.

Vinden kommer fra en vestlig og nordvestlig retning, men den er rolig, og derfor kan det hjælpe på varmefølelsen.