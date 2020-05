Tør og skyet onsdag med gode muligheder for sol

Tørvejr, delvist skyet og lige nøjagtig tocifrede temperaturer.

Nogenlunde sådan kan onsdagens vejr opsummeres.

Dagen starter med spredte skyer og gode chancer for sol. Omkring middag vil flere skyer dog finde vej til det fynske. Det betyder, at temperaturen kun ventes at nå mellem 10 og 13 grader.

Det meste af dagen vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. I løbet af eftermiddagen vil den tage til, så der enkelte steder kan blive hård vind.

Kold og klar nat

Hen mod aftenen vil de fleste af skyerne lette. Derfor spår metrologerne, at natten bliver klar og kølig. Temperaturen vil ligge mellem 3 til 7 grader natten til torsdag.

Modsat onsdag ventes torsdag at byde på sol hele dagen. Derudover bliver torsdagen også noget varmere. Temperaturen kan nå op på 18 grader.

Fredag og lørdag ventes også at være varme, men søndag rammer et vejrskifte Danmark. Det betyder noget lavere temperaturer.