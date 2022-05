Tør søndag med sol ud på eftermiddagen

Weekenden har budt på godt med regn flere steder, men søndag ser det ud til at holde tørvejr på Fyn.

Morgen og formiddag byder dog på et skydække, der lader solen vente på sig og vinden hertil bliver let til jævn fra vest

Som dagen skrider frem bliver der mulighed for mere sol, da den brænder gennem det skydække som fylder først på dagen.

Temperaturen ligger til at starte med på en 12-13 grader, men hen ad eftermiddagen kan den godt snige sig op mod 16-17 grader.

- I forbindelse med at solen kommer frem er det godt lige at huske på solcremen, da UV indekset er kommet over 3, siger TV 2 Vejrets Cecilie Hother.

I aften nogen sol, i nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet. Temp ned mellem 10 og 12 grader, Vinden tiltager ud på natten til let til jævn vind fra sydøst.