Tør, solrig mandag i sigte

Det kommer igen mandag til at være en dag, hvor selv græsset i haverne kan kaste støv af sig.

Der er nemlig sol i sigte inden ugen også kommer til at byde på mere skyet vejr.

Men mandag altså en del sol, der dog ud på eftermiddagen efterhånden bliver mere sløret. Det forhindrer dog ikke temperaturen i at kunne nærme sig underkanten af 20 grader, siger Ellen Nybo TV 2 Vejret.

- Det bliver nok lige et nøk varmere end vi har oplevet det søndag.

Samtidig er vindforholdene stadig rolige. Der bliver tale om svag til jævn vind fra syd og sydøst, ud på eftermiddagen kan der efterhånden stedvis opstå frisk vind ved de østvendte kyster.

Tørt, meget tørt

Det er værd at bemærke, at der er meget tørt lige for tiden. Faktisk ligger tørkeindekset næsten oppe på ti i hele landet.

Beredskabet opfordrer derfor til at man er særligt opmærksom, hvis der skal gang i grillen eller anden ild, da selv græs efterhånden er svedt.

Også UV-indekset er på vej op. Mellem tre og fire ligger det på denne mandag - så husk skyggen mellem 12 og 15.

I aften og i nat efterhånden mest skyet vestfra. Temp. ned mellem 8 og 11 grader. Let til frisk vind omkring syd.