Tør torsdag på Fyn - chancer for solstrejf

Selvom vi nærmer os juleaften med hastige skridt, er der hverken sne eller regn i torsdagens prognoser.

Tværtimod sørger en relativt lun luft fra sydøst for, at temperaturerne har flyttet sig et godt stykke fra frysepunktet, fortæller TV 2 Vejrets Per Christiansen.

- I dag bliver det måske helt tørt, og en 6-7-8 grader kan vi godt komme op på, siger han.

Chancer for sol

Derudover er der chance for, at solen kigger frem fra skydækket i løbet af dagen.

- Ikke helt i det omfang, vi oplevede det onsdag, men lidt har også ret i den ellers mørke december, siger Per Christiansen.

Ifølge vejrværten bliver temperaturerne omkring de 7 grader de kommende dage med risiko for byger. Og selvom han understreger, at der er lang tid til vejrmæssigt, så er det - som det ser ud nu - også den slag vejr, vi kan forvente, når vi rammer juledagene.