Tørkeindeks stiger: Usædvanlig tørt vejr for årstiden

For et par måneder siden var vi flere steder i landet ved at drukne i regn. Men nu er situationen den stik modsatte, og blandt andet på Fyn er der forøget risiko for decideret tørke.

Der er kun faldet få millimeter regn de seneste uger, og tørkeindekset stiger dag for dag.

- Vi har ikke set et lignende tørkeniveau så tidligt på året i de år, vi har målt tørkeindekset, siger klimatolog Mikael Scharling, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Målingerne af tørkeniveauet begyndte i 2005.

Læs også Mere sol til fynboerne

Aktuelt er tørkeindekset på landsplan 8,1 på skalaen, der går til 10.

Det betyder, at der er forøget risiko for tørke.

- Vi er der, hvor planter på markerne så småt begynder at lide af tørkestress.

- Det er ikke kritisk, men det kan det blive, hvis vi ikke får noget nedbør i løbet af nogle uger, siger klimatologen.

Fyn ligger højt

Det er især den østlige del af landet - Østsjælland, Lolland og Fyn - der ligger højt på tørkeindekset.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at der blev rapporteret om oversvømmede veje og digebrud i Jylland som følge af rekordmeget nedbør i februar.

Men nu er vejret vendt på en tallerken og viser sig fra den tørre og solrige side:

- Vi ender nok med en april, der bliver en af de tørreste, som nogensinde er registreret, siger Mikael Scharling.

Det er ifølge klimatologen naturlige klimamæssige udsving, vi oplever.

- Tidligere var der en motorvej af lavtryk ind over Danmark. Og nu har vi etableret et højtryk omkring Danmark, som holder lavtrykkene væk.

- Det er tilfældigt og udtryk for de normale variationer i vejret, siger Mikkel Scharling.

Ifølge DMI's månedsprognose fortsætter det tørre vejr i hvert fald otte-ti dage frem.