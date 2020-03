Tørt og gråt med chance for solstrejf

Gråt i gråt med en chance for et strejf af solskin.

Nogenlund sådan vil det opleves, vil man kigger ud i det fynske i løbet af lørdagen.

Ifølge DMI kan fynboerne forvente temperaturer mellem 1 og 6 grader. Derfor har saltsprederne ifølge Vejdirektoratet også været i aktion over hele Fyn.

Først på dagen blokerer et lag skyer for solen, men efter middag er der ifølge DMI gode chance for, at solen vil titte frem.

Læs også Aflyst: Fynske klimastrejker afblæst efter corona-anbefaling

Skiftende vindretning

Først på dagen vil vinden fortrinsvis komme fra nord. I løbet af formiddagen drejer den gradvist over i vest.

Hen på aftenen skifter vindretningen igen. Her vil vinden i stedet komme fra sydvest.

Det meste af dagen vil der være tale om vind på tre meter i sekundet med vindstød på op til seks meter i sekundet. Først sidste på aftenen vil vinden tage til, så den bliver frisk.

Siden vintersolhverv i december er dagen tiltaget med 4 timer og 9 minutter, oplyser DMI.

Solen går dermed først ned klokken 18.06.