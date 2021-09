Tørvejr har stakket frist - regn og blæst tager over

- Efterhånden som vi kommer ud på eftermiddagen, nærmer der sig et nedbør fra syd, og det kommer til at give den her grå og våde fornemmelse, siger vejrværten.

Temperaturerne ligger først på dagen på 11 til 13 grader og kan i løbet af dagen komme op på 15 grader, men ligesom nedbøren tager vinden til.



- Vinden er gået over i en sydøstlig og østlig retning, men der er ikke særligt meget af den. Og det er faktisk også en stakket frist, fordi der kommer både regn, og der kommer blæst, siger Cecilie Hother.