Tog påkørte træ, og trafikken blev indstillet: Her er status

Der blev arbejdet på højtryk tirsdag aften for at fjerne det træ, som et tog på Svendborgbanen kolliderede med ved 19-tiden tirsdag aften.

- Når sådan et uheld sker, sender vi altid folk ud, der skal sikre, at sporerne ligger, som de skal, oplyser togleder hos Banedanmark Vibeke Kaastrup.

Ifølge toglederen blev arbejdet færdiggjort klokken 23 tirsdag, og klokken 00.30 onsdag kørte togene normalt igen.

Togene på strækningen kører derfor efter planen onsdag, lyder det.

- Der er fuld drift på Svendborgbanen, siger Vibeke Kaastrup, der ikke kan svare på de nærmere omstændigheder omkring episoden.

Under uheldet blev toget så skadet, at det ikke kunne køre videre. På grund af omfanget kørte der ingen tog mellem Stenstrup og Svendborg tirsdag aften, indtil driften blev genoptaget onsdag nat.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med påkørslen.