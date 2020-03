Tog stoppede trafikken mellem Svendborg og Odense

Færre tog og længere rejsetid mellem Odense og Svendborg.



Det skyldes en teknisk fejl på et tog, som spærrer et spor ved Fruens Bøge.



Du kan med fordel slå din rejse op på Rejseplanen.



Du kan holde dig opdateret her: https://t.co/UHk4ZuJDVu pic.twitter.com/L25akznazj