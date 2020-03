Toget suser forbi Langeskov - Det er ikke godt nok, siger ministeren

- Det er ikke godt nok.

Sådan lød ordene fra transportminister Benny Engelbrecht (S) på et åbent samråd tirsdag om forbikørsler på Langeskov Station.

Sidste år kørte toget gennem Langeskov 24 gange, selv om det ifølge planen skulle stoppe.

Det fik for nogle uger siden Venstres Jane Heitmann til at rejse en række spørgsmål til ministeren.

- Det kan ikke passe, at folk, der skal med toget, bare må stå og se på, at det suser forbi, sagde Jane Heitmann (V) til TV 2/Fyn den 12. februar.

Det er lokoførerne selv, der skal huske at bringe toget til standsning, men det glemmer de nogle gange.

Nye initiativer

På dagens samråd fortalte transportministeren, at der er iværksat en række tiltag, som allerede nu ser ud til at have haft en positiv effekt.

For eksempel blev standsningerne på Langeskov Station kort før nytår sat ind i togets computerskærm, så det nu fremstår tydeligt for lokoføreren.

- Der har siden da ikke været nogen forbikørsler til dato, og det betrygger mig i, at initiativerne har virket, sagde transportministeren, som samtidig benyttede anledningen til at invitere Jane Heitmann til et såkaldt kaffemøde senere på året, så de fortsat kan drøfte og følge situationen.

- Jeg har nu en klar forventning om, at vi resten af 2020 ikke kommer til at se flere forbikørsler i Langeskov. Jeg vil følge sagen tæt og glæder mig til det kaffemøde, jeg skal have med ministeren om et par måneder, sagde Jane Heitmann (V) til TV2/Fyn efter samrådet.

Toget standser i Langeskov over 14.000 gange om året.