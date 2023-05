Grundet et overgravet kabel på Østfyn er der forsinkelser og aflysninger på hele Fyn.

Der kører færre toge mellem København H og Fredericia, og der er længere rejsetid mellem Odense og Nyborg.

DSB oplyser på deres hjemmeside, at de arbejder på højtryk for at få rettet op på det.

De siger desuden, at de ikke kan garantere oplysningerne på Rejseplanen, men anbefaler i stedet, at passagerer så vidt muligt forsøger at følge rejsen på dinstation.dk.