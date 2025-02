Togforsinkelser rammer Fyn mandag morgen

Tænker nogle skridt fremad

Hun kom til OB i sommeren 2022 og havde i første omgang titel af sportslig administrator. Siden har hun fået flere og større opgaver og er i dag team manager. Og hvad laver man så i den funktion?

- Ja, hvad laver jeg ikke?, siger Bolette Salomonsen med et grin.

Egentlig handler det om alt det, der ikke har med fodbold at gøre.

- Jeg prøver bare at få tingene til at sammen og prøve at hjælpe spillerne så godt, så der ikke bliver nogen frustration over, at de ikke ved, hvad der skal ske eller hvorfor vi ikke har tænkt på det ene eller andet. Jeg prøver at tænke nogle skridt fremad og hjælpe trænerne mest muligt med, at der er styr på dagsordenen, siger Bolette Salomonsen, der særligt hjælper de udenlandske spillere med at komme ind i det danske system.

- Mit vigtigste arbejde er jo, at spillerne ikke bliver frustreret over det ene eller andet. Jeg kan hjælpe dem, så de fungerer udenfor banen, for så fungerer de også bedst på banen. Og det er jo ligesom mit fornemste job at få dem til at føle sig trygge, siger Bolette Salomonsen.