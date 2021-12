Togkaos på Fyn vil fortsætte mange timer endnu, oplyser DSB

Problemer med togbusser

DSB har problemer med at skaffe togbusser, der kan sættes ind mellem stationerne. Det skyldes nattens stormvejr.

- Vi arbejder på at få togbusser til at køre hen over Storebælt. Det er dog uklart, om vi kan køre med togbusserne, da Storebæltsbroen frem til klokken 12 er lukket for vindfølsomme køretøjer. Vi afventer en bekræftelse på, om togbusser er omfattet af lukningen, lyder det fra DSB.