Togulykken: Havarikommissionen klar med endelig rapport

Der er et foreløbigt punktum på vej i den togulykke, der fandt sted på Storebæltsbroen 2. januar.

Havarikommissionen, der har til formål at undersøge togulykken, inviterer nemlig til pressemøde på onsdag i næste uge. Her vil kommissionen fremlægge deres endelige rapport om ulykken. Den forventes at fastlægge, hvad der konkret var skyld i den værste danske togulykke i over 30 år.

Læs også Storebæltsulykken: 20-årig tiltalt for at filme døde passagerer ved togulykke

Selve pressemødets indhold er en gennemgang af Havarikommissionens undersøgelsesresultat, og dermed rapportens indhold, samt en orientering om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Fyns Politi arbejde i sagen.

Ulykken skete, da et lyntog næsten lige var kørt ud på Storebæltsbroens lavbro i østgående retning. Her blev det ramt af en ikke tilstrækkelig fastspændt trailer på et godstog. Ulykken kostede otte mennesker livet, mens 16 personer blev kvæstet.

Foreløbig rapport udkom i marts

Allerede i marts udkom Havarikommissionen med en foreløbig rapport. Her blev der givet en forklaring på dele af ulykken, men det blev også beskrevet, hvad der skulle undersøges frem mod den endelige rapport, der kommer i næste uge.

Læs også Mand dømt for at forvanske bevis efter togulykke

Her beskrev de, at den endelige rapport blandt andet ville indeholde svar på, hvorvidt vindmålerne på Storebæltsbroen sidder korrekt, hvor meget vind, der skal til for at vælte et godstogs sættevognstrailer, og om godstogets låsemekanismer på de såkaldte lommevogne fungerer tilfredsstillende.

Derudover forventes Havarikommissionens endelige rapport også at indeholde en analyse af ulykkesforløbet med konklusioner og eventuelle sikkerhedsanbefalinger.

På pressemøde deltager:

Bo Haaning, souschef og undersøgelsesleder, Havarikommissionen

Christian Vesterager, kontorchef, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Arne Gram, politidirektør, Fyns Politi

Lars Bræmhøj, chefpolitiinspektør, Fyns Politi

Inden mødet på onsdag har myndighederne holdt orienteringsmøder for de pårørende og passagerer.