Otte dræbt i togulykke på Storebælt: Ingen bliver draget til ansvar

Ingen enkeltstående personer eller nogen virksomheder vil strafferetligt blive draget til ansvar for togulykken på lavbroen over Storebælt 2. januar 2019.

Læs også Dokumentar om togulykken på Storebælt: - Vi er forpligtet til at lære af ulykken

Det har anklagemyndigheden afgjort onsdag eftermiddag, oplyser Fyns Politi.

- Der er ingen tvivl om, at det er en rigtig vanskelig besked at skulle give til de pårørende og til de mennesker, der kom til skade i forbindelse med ulykken, siger advokaturchef Martin von Bülow fra Fyns Politi.

- De har været igennem en rigtig svær tid, og de har uden tvivl behov for at få placeret et ansvar, men vi må bare konkludere, at det ikke er muligt at placere et strafferetligt ansvar. Hverken enkeltstående personer eller virksomheder har handlet på en måde, der vil gøre det muligt.

Ulykken kostede 8 mennesker livet. 18 personer blev kvæstet.

Sådan skete ulykken

Ulykken skete på lavbroen tidligt om morgenen 2. januar sidste år, da et passagertog blev ramt af en sættevogn, der havde løsnet sig fra sit fæste på det modkørende godstog.

Alt tyder på, at årsagen til ulykken var, at låsemekanismen, der skulle holde sættevognen fast på togvognen, ikke fungerede efter hensigten. Der var en meget kraftig blæst på ulykkestidspunktet, men ikke med en sådan styrke, at toget efter de gældende regler skulle køre med nedsat hastighed, oplyser politiet.

Overblik Ulykken skete 2. januar 07.35 på lavbroen på Storebæltsforbindelsen.

Et lyntog på vej fra Aarhus mod Københavns Lufthavn blev ramt af dele fra et modkørende godstog og foretog en hård opbremsning på broen.

Toget havde afgang fra Aarhus klokken 05.19.

Der var 131 passagerer og tre medarbejdere om bord.

Otte passagerer mistede livet, mens togpersonalet var i god behold. De dræbte var fem kvinder og tre mænd. Ingen børn mistede livet.

18 passagerer blev kvæstet i ulykken.

Passagertoget blev ramt af en eller flere genstande på Storebæltsbroen, da det passerede et modkørende godstog.

Ifølge Havarikommissionen var det en tom trailer fra godstoget, der blev blæst af og forårsagede ulykken. En manglende låsning var årsagen til, at traileren blæste af. Kilder: Ritzau, DSB, Fyns Politi, Havarikommissionen og Banedanmark. Se mere

Det har vist sig, at tilsvarende låsemekanismer har haft denne defekt, uden der dog er sket ulykker. Låsemekanismen har vist, at den var låst, selv om den reelt var ulåst. Personalet har i disse tilfælde ikke kunnet vide, at forbindelsen mellem sættevogn og togvogn faktisk var ulåst.

Efter ulykken er proceduren på området blevet ændret.

11:31 Se TV 2 Fyns dokumentar om ulykken. Luk video

Erstatningsansvar kan komme på tale

Ulykken på Storebæltsbroen kan fortsat resultere i et erstatningsmæssigt ansvar i sagen.

- Anklagemyndigheden kan og skal kun tage stilling til, om der med de eksisterende love og regler kan rejses en tiltale i en straffesag mod nogen på baggrund af ulykken. Det mener vi som sagt ikke er tilfældet. Om der rejses en sag om erstatningsansvar ligger uden for anklagemyndighedens område, siger Martin von Bülow.

Læs også Havarikommissionen: Derfor mistede otte mennesker livet i togulykken på Storebælt

Fyns Politi meddeler, at de pårørende til togulykken er blevet underrettet om anklagemyndighedens afgørelse.