Dokumentar om togulykken på Storebælt: - Vi er forpligtet til at lære af ulykken

Fyn var ramt af storm. Brandvæsenet knoklede med at pumpe vand. Alle var i højeste beredskab. 2019 var knap begyndt, da et godstog og et passagertog kolliderede med hinanden.

131 passagerer, 3 DSB medarbejdere. 18 blev kvæstede, og 8 passagerer døde.

Det var den værste togulykke på Fyn i mere end 50 år. I et år har Havarikommisionen gransket, hvad der førte til ulykken og i forrige uge kom kommisionen med sin endelige rapport om togulykken på Storebælt.

Ulykken skyldtes en sættevogn, der ikke sad ordentligt fast, en usædvanlig stærk vind fra nord og kombinationen af de to toge, der passerer hinanden.

- Hvis bare en af de faktorer havde været anderledes, så var ulykken ikke sket, siger Rasmus Dahlberg, der er historiker og har en ph.d. i katastrofevidenskab.

Forpligtet til at lære

I mini-dokumentaren, som du kan se nederst i denne artikel, søger vi svaret på, om vi har lært noget af ulykken, og hvad der skal til for, at lignende ulykker - så vidt muligt - kan undgåes i fremtiden.

- Tragedien er sket. Ulykken er sket. Vi har en forpligtelse som samfund til at trække så meget læring som overhovedet mulig ud af ulykken, så vi måske kan forhindre den næste, siger Rasmus Dahlberg.

Dokumentaren indeholder billeder af ulykkesstedet. Så vær varsom med at se dokumentaren, da billederne kan være stærke.