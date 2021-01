Tomme busser kører videre indtil torsdag

En dybt forundret nordfynsk skolebuschauffør startede mandag det nye år med buskørsel nærmest helt uden passagerer.

Passagererne i bussen skal normalt i skole, men grundet coronarestriktionerne skal de ikke med bussen før den 17. januar.

Alligevel kører busserne i lokalområderne rundt på Fyn.

- Senest torsdag ved vi, hvilke ruter vi skal lukke ned. Vi skal ikke køre rundt med tommer busser længere end højst nødvendigt, men vi skal holde dem kørende, hvis de er nødvendige, forklarer direktør for FynBus Carsten Hyldborg.

- Og det skal vi så bruge de her dage på at finde ud af.

Kommunerne ville beholde busserne

Egentlig havde FynBus planlagt at lukke alle ruterne, men det skabte bekymring blandt kommunerne.

- Vi startede med at melde ud, at vi lukkede alle lokal- og uddannelsesruter den 4. januar, men kommunerne ønskede at få et overblik over transportbehovet først, forklarer Carsten Hyldborg.

Så den optælling er i gang. Den 4., 5. og 6. januar vil kommunerne tælle antallet af passagerer i busserne på lokalruterne og derfra vurdere, hvilke der skal lukkes.

Direktøren fortæller, at lokalruterne efterhånden kun bruges af skolebørn, men at tallene viser, at der også er lokale i området, der bruger busserne.

Han synes ikke, det er helt rimeligt at påstå, der ikke er behov for dem på baggrund af én rute. Han henviser desuden til transportministeren, der anbefaler, at busserne skal køre, så dem, der trods alt skal på arbejde, kan varetage deres job.

Og hvad angår skoleeleverne:

- Hvis der trods nedlukningen alligevel er fire unger, der skal til undervisning, er vi nødt til at finde ud af det, og derfor kører busserne lidt endnu. Desuden får buschaufførerne løn for at køre selv med tomme busser, siger FynBus-direktøren.

Flextrafik til dem, der alligevel skal afsted

Kerteminde er den eneste kommune, der indtil nu har meldt ud, at al kørsel bør lukkes ned. Resten af kommunerne melder tilbage senest torsdag.

Hvis man er en af dem, der skal med bussen indtil den 17. januar, og busruten bliver midlertidigt lukket, så henviser FynBus-direktøren til, at man bruger Flextrafik.