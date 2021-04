Tomme senge: Under ti indlagte corona-patienter på OUH for første gang i måneder

- Så der er et mindre tryk i sygehusvæsenet, og det er jo dejligt, siger Anne Øvrehus.

Overlægen understreger, at de fortsat er meget ydmyge over for, at tingene hurtigt kan ændre sig, og de igen kan blive nødt til at skrue op for corona-indsatsen og gå op i beredskab.

- Det har vi set gang på gang. Vi prøver at tilpasse os, men vi kan kun se meget kort frem i tiden, og vi kan hele tiden blive overrasket. Men det er en god og forsigtig genåbning, der er på vej, og smittetal og indlæggelsestal har været stabilt lave.

- Men der skal ikke meget andet til end et udbrud et sted, hvor der er mange sårbare borgere, så kan det hurtigt betyde noget lokalt for trykket på Fyn og i den pågældende by, siger Anne Øvrehus.