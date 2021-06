Han fortæller, at han generelt er utilfreds med regeringen. Derfor rammer hans kommentarer heller ikke kun klimaministeren.

- Jeg truer jo ikke nogen. Jeg gør ikke nogen noget.



- Det er jo bagsiden af sociale medier - at menigmand i stedet for at sidde og råbe af fjernsynet som i gamle dage kan kommentere et eller andet. Det er jo nyttesløst at råbe af fjernsynet.

Er det ikke også lidt nyttesløst at råbe i et kommentarspor?



- Jo, det kan man da godt sige, at det er, men jeg håber, at de ser det og tænker sig om, næste gang de åbner munden, siger han.

Selv om kommentarerne ikke ændrer Dan Jørgensens holdninger, ændrer det hans måde at debattere med folket.

- Jeg kan mærke på mig selv og flere af mine kolleger, at vi deltager lidt mindre i debatterne på sociale medier end før, fordi stemningen derinde er så dårlig, fortæller han.



Dan Jørgensen blev minister første gang i 2013. Dengang brugte han Facebook mere end i dag.

Interview af Emilie Foxil, foto af Rasmus Rask, skrevet og redigeret af Mie Flyttov.