Tonstungt kirketårn skilt ad: - Det er en jubeldag

Det bliver spitze

I Rørup Menighedsråd glæder de sig over projektet, og ser allerede nu frem til, at kirkeklokkerne igen kan ringe fra kirketårnet.

- Vi håber på, at når renoveringen er færdig, så kan vi se vores nye tårn med nyt træ. Vi har nogle klokker, der blev pillet ned for 15 år siden. Dem håber vi, at når vi når første søndag i advent, så er de synlige udefra og kimer ind til første søndag i advent, siger Nina Lykkegaard Nielsen.

Hun håber, at kirken efter tårnets renovering, vil fremstå som på de gamle billeder af den gamle kirke, men ser også frem til et par år med skinnende kobbertag.

- Vi havde jo det her grønne tag, der var grønt på grund af ir. Nu kommer der et helt nyt kobbertag på, og det skal nok blive iret over tid, men de år, som det kommer til at stå og skinne, jamen det kommer til at være spitze, siger menighedsrådsformanden med et smil.

Så det er alle pengene værd?

- Bestemt! Og havde det kostet 10 millioner at renovere, så havde det også været pengene værd, siger Nina Lykkegaard Nielsen.