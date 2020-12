Top-10: Årets mest læste historier på Fyn

Nyhedsartikler om tragiske ulykker, voldelige dyr og tilskadekomne børn er - ikke overraskende - populært stof blandt læserne på Fyn - også i 2020.

En lang række digitale nyhedsmedier, heriblandt TV 2 Fyn, melder om en kraftig stigning i antallet af besøgende som følge af coronaviruspandemien, men det er ikke corona-historier, der er de mest læste i løbet af året. Tværtimod.

Når man kigger ned ad listen over årets mest læste artikler, er der kun et par enkelte historier, der handler om coronavirus. Derimod er det klassisk krimistof og vejrhistorier, som igen i år trækker flest læsere til tv2fyn.dk.

Nummer 1: Delfinen 'Delle' har dræbt et marsvin

En af årets helt store turistattraktioner i Svendborg er delfinen Delle, som retteligt er et øresvin. Foran de mange turister dræbte Delle i august et marsvin, og det spektakulære øjeblik blev fanget på video.

Nummer 2: McLaren kørte galt på Åsumvej

En lørdag eftermiddag i januar kørte en fører af en McLaren galt på Åsumvej i det nordøstlige Odense. Bilen brød i brand, som var meget kraftig på grund af det materiale, bilen var lavet af. To passagerer i bilen kom lettere til skade ved ulykken.

Nummer 3: Tre familiemedlemmer dræbt i voldsom ulykke

I slutningen af juni mistede tre familiemedlemmer livet i en voldsom ulykke på Fyn, da deres bil blev påkørt med høj fart af en 26-årig mand. Ulykken skete i T-krydset ved Assensvej og Odensevej uden for Bogense. I oktober blev den 26-årige mand fra Nordfyn idømt tre års fængsel samt mistede retten til at køre bil i ti år.

Tre personer døde i ulykken på Nordfyn.

Nummer 4: Generationsskifte og millionbonus hos Støjer Tegl

Den markante frontfigur for den fynske virksomhed Strøjer Tegl, Jørgen Strøjer, markerede efter 36 år sit farvel til virksomheden med store armbevægelser. Det betød en solid lønbonus til alle medarbejdere. Han overdrager ved årsskiftet teglværket samt sin samling af biler til sønnerne Christian Strøjer og Joachim Strøjer.

Nummer 5: Opdagede begravet mand: Gravede løs med blodige hænder og ramte lige pludselig et ben

I juni blev en mand begravet levende i sin have, da han var i gang med at udgrave til en terrasse. TV 2 Fyn havde dagen derpå også denne historie om pressefotograf Frants Johannsen, der med en skovl i hænderne forsøgte at redde manden. Manden døde efterfølgende.

Nummer 6: Smittetal eksploderet på Odense-skole

Efter en sommer med lave smittetal begyndte de første tegn på en anden bølge af coronaviruspandemien i sensommeren forskellige steder på Fyn. I starten af september skete der et større smitteudbrud på UCL i Odense, hvor flere end 1.000 studerende blev sendt hjem.

Nummer 7: Voldsomt vejr i vente

De fleste er interesseret i at følge med i, hvordan vejret bliver, især når der er risiko for, at vejret kan have indflydelse på vores hverdag. 20. september meddelte Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, at fynboerne skulle køre forsigtigt på grund af tæt tåge.

Nummer 8: Tiger fra Odense Zoo dræber dyrepasser

En syvendeplads på listen går ikke til Fyn, men til Schweiz. En sibirisk tiger angreb og dræbte en dyrepasser i zoologisk have i den schweiziske by Zürich. Huntigeren kom til den zoologiske have i Zürich fra Odense Zoo i 2019.

Tigeren kom til den zoologiske have i Zürich fra Odense Zoo. Foto: Odense Zoo

Nummer 9: Første corona-dødsfald på Fyn

En 88-årig mand blev coronaviruspandemiens første dødsoffer på Fyn. Det skete få uger efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) havde lukket landet ned af frygt for smittespredning. Manden blev det 24. dødsoffer i Danmark, som i december passerede flere end 1.000 dødsfald.

Nummer 10: Legetøj gjorde etårig alvorligt syg - nu advarer forældrene

Etårige Olivia Madsen blev i juni indlagt på Odense Universitetshospital, fordi hun havde slugt to magneter, der havde gjort hende alvorligt syg. Magneterne kom fra et stykke legetøj. I den forbindelse advarede hendes forældre om faren ved magneter og batterier i hjemmet og i vuggestuer.