Top-10: Her er dem, der har fået færrest stemmer

Thomas Bach Piekut, der stillede op for Konservative i Nyborg, har samme forklaring som Hans Glæsel.

- Jeg stiller ikke op for at blive valgt ind, jeg stiller op for at få fyldt listen op, siger Thomas Bach Piekut.

Den konservative kandidat endte dog med en enkelt stemme - men han ved ikke, hvem den er fra, for han stemte også selv på en anden kandidat.

SF fik to mandater i Assens, men Konservative fik et mandat i Nyborg.

Stemte slet ikke

Det er dog ikke alle, der har fået nul stemmer, som ser sig selv som fyld på listen.



Frank Varsnæs fortæller, at han på grund af sygdom ikke har været på Ærø, hvor han stillede op for lokalpartiet Ærø i Centrum. Han har derfor slet ikke stemt til kommunalvalget.

Det er dog ikke noget, han er ærgerlig over.

- Jeg synes alt i alt, at vi samlet som gruppe har gjort en forskel.



- Jeg er tilfreds med resultatet, siger Frank Varsnæs.

Ærø i Centrum fik et mandat i kommunalbestyrelsen.