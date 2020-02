Toppolitikere: Mystisk, at der kun er få penge til Assens og Faaborg-Midtfyn

Assens borgmester Søren Steen Andersen (V) havde svært ved at skjule sin skuffelse, da regeringen fredag langt om længe satte kroner og øre på det beløb, de enkelte kommuner får ud af forslaget til en ny udligning i Danmark.

- Råd til velfærd i alle kommuner - mere retfærdig udligning, står der på forsiden af udspillet. Det slogan holder ikke vand i en række kommuner, heriblandt Assens. 12 millioner kroner står vi til at modtage, hviket umiddelbart kan se fint ud, men er det ikke. Det er så langt fra at række, som det næsten kan være, skrev borgmesteren på Facebook samme dag, som tallene blev offentliggjort.

I nabokommunen Faaborg-Midtfyn, som får cirka 14 millioner kroner ud af udspillet, var der også en afdæmpet reaktion.

- Jeg vil gerne se kriterierne bagved, inden jeg sådan for alvor begynder at sige, om jeg er tilfreds eller ej, sagde borgmester Hans Stavnsager (S) til TV 2/Fyn fredag aften.

Mangler beregninger

Selv om tallene er lagt frem, og den enkelte kommune kan se, hvor meget den skal give eller have, møder hele forløbet nu kritik af to fremtrædende politikere på Christiansborg.

- Jeg forstår virkelig godt, at man undrer sig over, hvad der ligger bag, at netop Assens og Faaborg-Midtfyn Kommuner ikke skal have mere. Derfor går vi nu til forhandlingerne med krav om at få at vide, hvordan beregningerne kan falde så mystisk ud, siger SF's politiske ordfører, Karsten Hønge.

- Vi har tænkt os at forfølge det her spor for at få afdækket, hvorfor lige netop de to kommuner på Fyn skal behandles så stedmoderagtigt.

Venstres kommunalordfører, Anni Matthiesen, er enig i kritikken.

- Det er som om, at regeringen simpelt hen har mørkelagt det hele. Fra Venstres side presser vi på hele tiden for at få de beregninger, der ligger bag tallene. Inden vi får dem, kan vi ikke gå i gang med at forhandle, siger Anni Matthiesen til TV 2/Fyn.

I Kerteminde Kommune, som står til at tabe ca 1,7 millioner kroner på udligningsforslaget, har den socialdemokratiske borgmester Kasper Ejsing Olesen ligeledes efterlyst en større åbenhed fra regeringens side.

Borgmesteren har derfor bedt Indenrigsministeriet om at få de beregninger, som ligger bag, men har fået besked på, at det ikke kan lade sig gøre.

- Jeg er absolut ikke imponeret over gennemsigtigheden. Det er dybt urimeligt overfor os ude i kommunerne, at der nærmest er kinesiske tilstande i den her sag, siger Kasper Ejsing Olsen (S) til TV 2/Fyn.

Læg det frem i lyset

Anni Matthiesen (V) opfordrer regeringen til at droppe hemmelighedskræmmeriet.

- Jeg håber, at de vil lægge det hele frem i lystet. Der sidder jo 98 borgmestre rundt i landet, som i dag ikke ved, om de er købt eller solgt. Det kan man ikke være bekendt - hverken overfor os som forhandlingspartier og så sandelig heller ikke overfor befolkningen, siger Anni Matthiessen.

Berlingske skriver torsdag, at en række socialdemokratiske borgmestre flere andre steder i landet nu også er begyndt at kritisere regeringen for hemmelighedskræmmeri.

Men kritikken afvises af Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen. Han siger, at borgmestrene må vente fordi udligningsreformen skal forhandles på Christiansborg. Derfor er det folketingets partier, som først vil blive orienteret om baggrunden for beregningerne.

- Men på nuværende tidspunkt synes vi, at det rigtige er, at vi lægger tallene frem i forhandlingslokalet i det omfang, der bliver spurgt ind til det, siger finansordføreren til avisen.