Topadvokats sager skal genåbnes - han har haft tre på Fyn

Topadvokaten Nicolai Dyhr, der spiller en af hovedrollerne i TV 2-dokumentaren "Den sorte svane", skal have genåbnet minimum 25 lukkede konkurssager. Det skriver TV 2 på baggrund af en aktindsigt i en kendelse ved Sø- og Handelsretten.

Her fremgår det, at Kammeradvokaten på vegne af Gældsstyrelsen nu skal genåbne en lang række af de afsluttede konkurssager, som den tidligere Horten-partner har været udpeget som kurator i.

Ifølge Statstidende.dk har advokat Nicolai Dyhr senest været kurator på tre konkurssager på Fyn. Det drejer sig om sager for virksomhederne Odico A/S, Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS og Kunstbryggeriet Far & Søn Aps.

Det fremgår på Statstidende.dk, at Nicolai Dyhr er blevet afsat som kurator og at andre har overtaget sagerne.