Topper bestsellerlisten: Mød fynske forfattere bag succesbogen om Jutlandia

Torsdag eftermiddag klokken 16.00 kan fynboerne møde to fynske forfattere, det er lige så travle som de er glade. Jesper Bugge Kold og Mich Vraa har nemlig fået stor succes med deres første fælles roman: Pigen fra det store hvide skib.

Det er fantastisk, at vores bog lige pludselig er den mest solgte i Danmark. Jesper Bugge Kold, forfatter

På TV 2 Fyns facebookside stiller forfatterne op til interview, og alle kan stille spørgsmål.

Skibet holder vand

De to forfattere har kendt hinanden i årevis. De har grinet sammen, drukket vin sammen, drillet hinanden og efterhånden fundet ud af, at de var klar til næste skridt. Det store skridt, der kan udfordre et venskab på lige fod med at låne penge af hinanden og bo sammen.

De ville skrive en bog sammen. Først ulmede idéen i et par år, så kom et par års hårdt arbejde, og den 23. januar udkom resulatet: Pigen fra det store hvide skib.

Skibet holder ikke bare vand, det sejler aldeles forrygende. På den første uge ramte bogen bestsellerlisterne, og nu ligger den øverst.

- Det er fantastisk, at vores bog lige pludselig er den mest solgte i Danmark, og det føles rigtig dejligt, siger Jesper Bugge Kold.

Hey Ho for Jutlandia

Romanen tager udgangspunkt i et helt særligt skib, som en anden musikalsk fynbo har gjort så berømt, at alle kender det. Nemlig hospitalsskibet Jutlandia, som Danmark sendte afsted i 1951 til den sydkoreanske havneby Pusan under Koreakrigen.

Formålet var at hjælpe sårede FN soldater, men personalet endte med at hjælpe mange fra den hårdt ramte civilbefolkning.

Hovedpersonerne i romanen er operationssygeplejersken Molly fra Odense og den unge, nordkoreanske pige Yun. Vi følger de to og deres liv i hver sin ende af verden med Koreakrigen og den nyligt afsluttede 2. Verdenskrig som ramme.

Karakteren er begge fiktive, men er bygget på omfangsrig reserach, så der har formodentlig eksisteret både en Molly og en Yun i virkeligheden.

Jesper Bugge Kold er uddannet bibliotikar og har efterhånden et omfattende og anmelderrost forfatterskab bag sig. Han debuterede med romanen Vintermænd i 2014, og Pigen fra det store hvide skib er hans femte bog. Han er oversat til en række sprog. Mich Vraa er uddannet journalist og har som oversætter og skønlitterær forfatter i alt mere end tusind titler bag sig, blandet andet den anmelderroste trilogi om Vestindien og bestselleren Vaniljehuset.

- Historien om Jutlandia rummer alle de ingredienser, der skal til for at lave en god roman. Samtidig er det et smukt stykke danmarkshistorie, som aldrig før været fortalt i romanform, og det er et stykke historie om nogle heroiske mænd og kvinder, som vi kan være stolte af, siger Jesper Bugge Kold.

