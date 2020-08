Tordenbyger og skybrud: Fredag bliver våd

Der er risiko for både tordenbyger og skybrud over hele Fyn fredag fra klokken 15 til 22.

Der kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på bare 30 minutter, og Danmarks Meteorologiske Institut advarer derfor om såkaldt farligt vejr.

Man rådes til at søge indendøre og lukke døre og vinduer. Derudover skal man være opmærksom på, at kældre og vejbaner kan oversvømmes, og at tordenbygerne medfører risiko for lynbrande.

Varslet gælder foruden Fyn også på Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falter, København, Nordsjælland, Syd- og Sønderjylland, Odder, Trekantområdet, Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Samsø, Vestjylland, Herning og Ikast-Brande.

Mellem 16 og 19 grader

Inden den kraftige eftermiddagsregn vil fredagen være skyet med mindre byger. Flere kan opleve en opklaring i løbet af eftermiddagen, men bygerne lurer stadig bag opklaringen, og de kan give skybrud.

Temperaturer bliver mellem 16 og 19 grader.

Vinden tiltager og bliver let til frisk fra øst og sydøst. Fredag aften og nat fortsætter bygeregnen, der kan være med torden skybrud. Natten bliver stedvis også tåget.