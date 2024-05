Tordenbyger truer pinsesolen

Solen har været vedholdende de sidste mange dage, og det bliver den sådan set også ved med. Men ustabil luft giver risiko for tordenbyger, der kan genere pinsen, som vi står over for, skriver TV 2 Vejret.

Fredag og lørdag vil ligne de foregående dage, men når vi når søndag, så driver ustabil luft ind over landet fra syd, og det er opskriften på bygedannelse.

Så selvom vi kan forvente op mod 24 grader, så kan der søndag eftermiddag komme intense byger, som lokalt kan være med torden i de sydlige landsdele over Sønderjylland, Fyn og Sjælland. Det skulle dog gerne stilne af ud på aftenen, oplyser TV 2 Vejret.