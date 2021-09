Torsdag med regn og blæst

Onsdag aften og natten til torsdag var blæsende, og torsdag morgen er der fortsat en vind fra vest, der godt kan være noget generende.

Et lavtryk, der begyndte at passere i løbet af nattetimerne, fortsætter videre i løbet af torsdag morgen, og det betyder, at det kan blive en noget regnfuld fornøjelse at begive sig udenfor i løbet af morgen-, formiddags- og eftermiddagstimerne, hvor der lokalt godt kan være kraftig regn.

I det sene eftermiddagstimer klarer det en lille smule op, og man kan måske være heldig at få lov til at se et lille solstrejf.

Temperaturerne på Fyn vil ligge omkring de 13-14 grader.