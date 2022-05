Torsdag truer tordenskyer og kraftige regnbyger

Torsdagen starter flot og solrigt, men slutter vådt og formentlig med brag.

For efter en varm onsdag kommer der torsdag et vejrskifte til Fyn, som flere steder kan ende med at blive drivvåd.

Det fortæller TV 2 Vejret Jens Ringgård.

- I eftermiddagstimerne især kan der godt komme nogle kraftige byger. De kan være med torden og være meget intense. Skybrudsagtig regn kan altså også komme i forbindelse med det her, siger vejrværten.

Der er dog god mulighed for at nyde det rigtig fine og lune vejr inden regnbygerne tager over i løbet af dagen.

For allerede fra tidlig morgen er det nemlig flere steder varmere end de foregående morgener.

- Det kan begynde med temperaturer, som er meget høje. Klokken 7.00 er det altså allerede 13-17 grader og på den østlige del af Fyn kan termometeret også vise 19 grader, fortæller Jens Ringgård.

Om eftermiddagen kan temperaturen også godt komme op på 24-25 grader, inden varmen og luftfugtigheden bliver så høj, at tordenbygerne truer.

Hvor på Fyn tordenskyerne og de meget kraftige regnskyl rammer er vejrmodellerne lidt uenige om, men ifølge TV 2 Vejrets prognose, så er det især den østlige del af Fyn og det fynske øhav, der er i risiko for at blive ramt, når naturens kræfter sætter ind.

